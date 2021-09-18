موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام غرناطة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني والمقرر لها في ملعب كامب نو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب كامب نو، مباراة هامة تجمع بين برشلونة، وغرناطة ضمن آخر مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل المباراة ويريد مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ، وتحقيق الانتصار الثالث له في الدوري للاقتراب من القمة.

على الجانب الآخر، غرناطة هذا الموسم بدأ الموسم بشكل سيء، إذ خاض أربع مباريات فشل فيهم في تذوق طعم الانتصار بعد خسارة في مباراتين وتعادل في مثليهما.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وغرناطة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وغرناطة؟

يلتقي برشلونة مع غرناطة مساء الإثنين الموافق 20 سبتمبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - غرناطة الإثنين 20 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

أليخاندرو بالدي – جيرارد بيكيه – أوراخو – سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج - سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو

فيليبي كوتينيو – لوك دي يونج – ممفيس ديباي

تشكيل غرناطة المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

لويس ماكسيمانو

دومينجوس دوراتي – جيرمان سانشيز – لويس أبراهام

سانتياجو أرياس – ماكسيم جونالونز – آنخيل مونتورو – مونشو – كارلوس نيفا

لويس سواريز - داروين ماتشيس