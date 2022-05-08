موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب "كامب نو" في مباراة صعبة، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة واصل مشوار استعادة الثقة بعد فترة من التعثر، وحقق فوزًا جديدًا جاء على حساب ريال بيتيس في الجولة 35 بنتيجة 2-1، ليضمن النادي الكتالوني مقعدًا في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بعد أن حسم ريال مدريد اللقب بالفعل لصالحه.

سيلتا فيجو على الجانب الآخر، يدخل المباراة وهدفه تحقيق النقاط الثلاث، من أجل محاولة التقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل سيلتا فيجو المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 43 نقطة، بعد الفوز على ألافيس في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو هو يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، على ملعب "كامب نو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - سيلتا فيجو الثلاثاء 10 مايو 2022،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

showing the love 😍 pic.twitter.com/Ldx9PITHYK — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 8, 2022

التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو

التشكيل| 4-1-3-2

ديتورو

كيفن فاسكيز - جوزيف أيدو - نيستور أراوخو - جافي جالان

فران بيلتران

مينديز - دينيس سواريز - فرانكو سيرفي

إياجو أسباس - تياجو جالاردو