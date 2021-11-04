موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

على أمل الخروج من كبوته، وتحقيق الانتصار الأول بعد التعثر في ثلاث جولات، يحل نادي برشلونة ضيفًا على ملعب بالايدوس معقل فريق سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة، الذي لم يفز سوى مباراة واحدة في آخر خمس مباريات، مطالب بالانتصار على ملعب سيلتا فيجو، من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ومحاولة الاستفاقة للخروج من كبوته.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 11 مباراة، ويملك في رصيده مباراة مؤجلة.

أما سيلتا فيجو، صاحب الأرض، فيأمل في استغلال تاريخ مبارياته مع برشلونة على ملعب بالايدوس، من أجل تحقيق انتصار يصعد به عدة مراكز في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل سيلتا فيجو المركز 15 في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 11 نقطة، وإذا حقق الفوز على برشلونة سيبتعد أكثر عن مراكز صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟

تقام مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو يوم السبت 6 نوفمبر 2021، على ملعب بالايدوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، السادسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سيلتا فيجو - برشلونة السبت 6 نوفمبر 2021،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 بالايدوس

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

سيرجي روبرتو - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

فيليبي كوتينيو - أنسو فاتي - ممفيس ديباي

The ones who are always there 💙❤️ pic.twitter.com/P6nC55Ep8B — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2021

تشكيل سيلتا فيجو المتوقع:

التشكيل| 4-1-3-2

ماتياس ديتورو

هوجو مالو - جيسون موريو - نيستور أراوخو - جافي جالان

ريناتو تابيا

دينيس سواريز - فران بيلتران - نوليتو

إياجو أسباس - أوجستو سولاري