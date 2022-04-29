موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

برشلونة في الفترة الأخيرة يعاني من تذبذب في الأداء والنتائج، كان آخرها الخسارة من رايو فاييكانو في المباراة المؤجلة بهدف دون رد، لتتقلص حظوظه في الحصول على اللقب، وسيهدف في الوقت الحالي لإنهاء المسابقة وهو في المركز الثاني خلف ريال مدريد.

على الجانب الآخر مايوركا يمر هذا الموسم بفترة صعبة، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني تساعده في الهروب من مناطق الهبوط وتأمين استمراره في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا؟

موعد مباراة برشلونة وقادش هو الأحد الموافق 1 مايو 2022، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ريال مايوركا الأحد 1 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

تشكيل رايو فاييكانو المتوقع:

التشكيل| 4-3-1-1

ريكو

بابلو مافيو - مارتن فالينت - أنطونيو رايلو - بريان أوليفان

كوبو - إدريسو بابا - سالفا سيفيا - دانييل رودريجيز

لي كانج إن

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