موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد خيبة الأمل بالخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، يحل برشلونة ضيفًا على رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة 11 من موسم 2021-22 في بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يريد مصالحة جماهيره، بعد الخسارة المُحبطة في الكلاسيكو، وسيواجه رايو فاييكانو وعينه على النقاط الثلاث، وسيدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز إذا ما أراد استعادة الثقة في قدرته على المنافسة على اللقب.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بعدما لعب تسع مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

أما رايو فاييكانو فيمر بفترة جيدة على صعيد النتائج، لكنه سقط في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس بنتيجة 3-2.

ويحتل رايو فاييكانو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في خمس مباريات وتعادل، لكنه خسر أربع مبارياتز

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو؟

يلتقي برشلونة مع رايو فاييكانو يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، على ملعب تيريزا ريفيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب رايو فاييكانو - برشلونة الأربعاء 27 أكتوبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تيريزا ريفيرو

التشكيل المتوقع لرايو فاييكانو

التشكيل | 4-2-3-1

ستول ديميتريفسكي

ماريو هيرنانديز - نيكولا ماراس - أليخاندرو كاتينا - فران جارسيا

أوناي لوبيز - باتي سيس

إيفان باليو - أوسكار تريخو - ألفارو جارسيا

راندي نتيكا

📝📷⚡️ Entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva tras el partido ante el @RealBetis .

Mañana sesión vespertina en la previa del #RayoBarça . #VamosRayo https://t.co/wpFviDHrqp pic.twitter.com/iwYUWR6t8y — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 25, 2021

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

جافي - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

أنسو فاتي - ممفيس ديباي - فيليبي كوتينيو