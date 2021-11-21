موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل بنفيكا ضيفًا على برشلونة على ملعب "كامب نو"، في لقاء يحسم بشكل كبير صراع التأهل إلى الدور الثاني من منافسات موسم 2021-22 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وبنفيكا يلعبان في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، ودينامو كييف الأوكراني.

ويدخل برشلونة المباراة تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز، والتي ستكون تاريخية بطبيعة الحال لأنها المباراة الأولى لأسطورة "البلوجرانا" كمدرب في دوري الأبطال.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز على دينامو كييف في الجولتين الثالثة والرابعة، بعد أن بدأ الموسم بالخسارة أمام بايرن ميونخ وبنفيكا بنتيجة 3-0 في المباراتين.

أما بنفيكا، فيدخل اللقاء محتلًا المركز الثالث في الترتيب برصيد أربع نقاط، بعد تعادل في الجولة الأولى أمام دينامو كييف، ثم الفوز على برشلونة، والخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بايرن ميونخ في الجولتين الماضيتين.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وبنفيكا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وبنفيكا؟

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا هو يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وبنفيكا على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - بنفيكا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كامب نو



التشكيل المتوقع لبرشلونة

يخوض برشلونة مواجهة بنفيكا في غياب عدد كبير من نجومه، وعلى رأسهم سيرخيو أجويرو وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي وبيدري ومارتن برايثوايت.

ومن المتوقع أن يخوض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مباراته الأولى مع الفريق في دوري أبطال أوروبا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

فيليبي كوتينيو - ممفيس ديباي - يوسف ديمير

التشكيل المتوقع لبنفيكا

التشكيل | 3-4- 2-1

أوديسياس فلاكوديموس

نيكولاس أوتامندي - موراتو - جان فيرتونجن

جيلبرتو - جوليان فيجل - جواو ماريو - أليكس جريمالدو

داروين نونيز - رومان ياريمتشوك

رافا سيلفا