موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب كامب نو، مباراة تجمع بين برشلونة وبلد الوليد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل اللقاء بهدف لا بديل عن الفوز، لمواصلة الانتصارات في الدوري وملاحقة أتلتيكو مدريد على صدارة الليجا، ويستعد لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الجولة القادمة من المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

على الجانب الآخر بلد الوليد يعاني هذا الموسم ويمر بفترة من تراجع النتائج، وفي آخر خمس مباريات لم يتذوق طعم الانتصار إلا مرة وحيدة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني تساعده في الهروب من مناطق الهروب.

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ويأتي بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ويسكا صاحب المركز الثامن عشر.

وفي التقرير التالي نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني؟

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، هو الإثنين 5 أبريل 2021، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة على ملعب كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة الدوري الإسباني، بشكل حصري عبر شاشتها وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - بلد الوليد الإثنين 5 أبريل 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN sports 1

beIN sports premium 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

التشكيل| 3-4-3

تير شتيجن

لونجليه – فرينكي دي يونج – مينجويزا

جوردي ألبا – بوسكيتس – بيدري – ديست

جريزمان – ميسي – ديمبيلي

تشكيل بلد الوليد:

التشكيل| 4-4-2

جوردي ماسيب

لوكاس أولازا – جواد اليامق – برونو جونزاليس – سايدي جانكو

توني فيا – روبن ألكاراز – روكي ميسا – أوسكار بلانو

سيرجيو جوارديولا – شون ويسمان