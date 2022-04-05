موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نادي آينتراخت فرانكفورت في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

بدأ برشلونة مشواره في الدوري الأوروبي من الملحق، حيث تحول من دوري أبطال أوروبا بعد الحصول على المركز الثالث في مجموعته، وفاز البلاوجرانا على نابولي في الملحق، وذلك قبل تخطي جلطة سراي في دور الـ16.

حصل آينتراخت فرانكفورت على المركز الأول في مجموعته للدوري الأوروبي، وتأهل لدور الـ16 مباشرةً وصعد على حساب نادي ريال بيتيس.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2021-2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت؟

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت هو الخميس 7 أبريل 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب آينتراخت فرانكفورت - برشلونة الخميس 7 أبريل 2022،



21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستاد فالد

التشكيل المتوقع لآينتراخت فرانكفورت

من المتوقع أن يعتمد المدرب أوليفر جلاسنر على التشكيل التالي..

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➖ Final training session | Eintracht Frankfurt (10:50 CEST) 🦅

➖ Final training session | @FCBarcelona (19:00 CEST) 🔴🔵#SGEFCB #SGEuropa #UEL pic.twitter.com/pZuaFotcdt — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) April 5, 2022

التشكيل | 3-4-2-1

كيفن تراب

إيفان نديكا - مارتين هينتيرجر - توتا

فيليب كوستيتش - جابرييل سو - كريستيان ياكيتش - أنسجار ناوف

دايتشي كامادا - ياسبر ليندستروم

رافائيل سانتوس بوري

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - عثمان ديمبيلي