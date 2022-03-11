موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره أوساسونا، على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، تحسن مستواه بشكل كبير، وسيدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات ولتأكيد استمراره في المربع الذهبي، بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو، وإلتشي.

على الجانب الآخر أوساسونا نجح في الفوز على فياريال بآخر مباراة، ليصل إلى النقطة 35 في المركز الثاني عشر.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة أوساسونا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وأوساسونا؟

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا هو الأحد الموافق 13 مارس 2022، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - أوساسونا الأحد 13 مارس 2022،

22:00 مصر، 23 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

تشكيل أوساسونا المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

سيرجيو هيريرا

إجناسيو فيدال - دافيد جارسيا - خوان كروز - مانويل سانشيز

خافيير مارتينيز - تورو - مونكايولا - روبن جارسيا

أنتي بوديمير - كيكي