موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل برشلونة بملعبه كامب نو نظيره أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة هذه المباراة متسلحًا بأحدث صفقاته، بيير أوباميانج، وكذلك أداما تراوري، أملًا في الاقتراب من المربع الذهبي لليجا.

النادي الكتالوني يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة، في وقت يأتي فيه أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 36 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين بملعب واندا ميتروبوليتانو قد آلت إلى فوز الروخيبلانكوس بهدفين نظيفين.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد هو الأحد الموافق 6 فبراير 2022، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 6 فبراير 2022،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أداما تراوري - لوك دي يونج - فيران توريس

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو سيميوني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

رينان لودي - هيرموسو - خوسيه خيمينيز - شيمي فرساليكو

توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو

لويس سواريز - أنطوان جريزمان