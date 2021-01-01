موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام إلتشي المؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني بملعب كامب نو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي برشلونة على الكامب نو مباراة سهلة ضد ألتشي وهي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

لن يكون أمام الفريق الكتالوني بقيادة كومان إلا الفوز بعد أن حقق تعادل بطعم الهزيمة في الجولة الماضية أمام قادش، كما عانى الفريق من هزيمة في دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح باريس سان جيرمان، وبلا شك هذا ما يحتاجه ميسي ورفاقه للتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب لا ليجا هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، وثمانية نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر جدول الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يقع إلتشي الذي يعاني من سلسلة من الهزائم، في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة من 22 مواجهة.

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وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة برشلونة وإلتشي.

ما هو موعد مباراة برشلونة وإلتشي؟

تقام مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني مساء اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 12 رجب 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشاتها في الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة برشلونة وإلتشي.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي على موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - إلتشي الأربعاء 24 فبراير 2021،

12 رجب 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

يغيب عن صفوف برشلونة رونالد أراوخو، وكوتينيو الذي من المتوقع أن يعود في بداية شهر مارس

ومن المتوقع أن يبدأ كومان اللقاء بالتشكيل الأتي

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – ديست

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش

أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – ترينكاو

التشكيل المتوقع لإلتشي:

من المتوقع أن يبدأ فران إيسكريبا المدير الفني لإلتشي المباراة بالتشكيل الأتي