موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد أن تفوق في الجولتين الأولى و الثانية من الدوري الإسباني بنتائج كبيرة رباعية نظيفة على فياريال وثلاثية أمام سيلتا فيجو في المباراة التي استضافها الأخير بالأمس على ملعب بالايدوس، وبعد هذه البداية القوية في اللاليجا يبدو أن العملاق الكتالوني لديه موسم كبير ليقدمه.

رغم الخروج من نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام البايرن إلا أن النادي الإسباني ظهر بأداء مشرف أمام البفاريون ، واستطاع إشبيلية الفوز في أول مباراتين في الدوري الأولى ضد قادش انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتفوق على ليفانتي بهدف مقابل لاشيء في الوقت بدل الضائع بقدم اللاعب يوسف النصيري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما هو موعد مباراة برشلونة وإشبيلية؟

موعد مباراة برشلونة و إشبيلية هو يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 ميلاديًا، الموافق 17 صفر 1442 هجريًا على الكامب نو ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وبالطبع ستذاع مباراة برشلونة ضد إشبيلية على شاشتها.

لكن إذا لم تكن مشترك في القناة، فيمكنك متابعة المباراة كتابيًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول لكل متابعيه في الوطن العربي الكبير.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - إشبيلية كامب نو الأحد 4 أكتوبر 2020،

17 صفر 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟

يغيب عن تشكيل برشلونة اللاعب كليمو لونجليه بسبب حصوله على الكارت الأحمر في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو كما أنه من المتوقع أن يستمر غياب أومتيتي للإصابة

ومن المتوقع أن يبدأ كومان بهذا التشكيل نيتو في حراسة المرمى، روبيرتو ورونالد أرخو وألبا في الدفاع، بوسكيتس ودي يونج في الوسط، وأمامهما كوتينيو وجريزمان وفاتي، وسيقود الهجوم ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - رونالد أرخو - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

ما هو التشكيل المتوقع لإشبيلية؟

من المتوقع أن يبدأ جولين لوبيتيجي المباراة بالتشكيل الأتي بونو في حراسة المرمى في قلب الدفاع جول كوندي ودييجو سيلفا، ظهير أيمن خيسوس نافاس، وسيرجيو إسكوديرو كظهير أيسر، في خط الوسط راكيتيتش، فيرناندو ريجيس، و جون جوردان، وفي الهجوم لوكاس أوكامبوس، ودي يونج، ومنير الحدادي.

التشكيل | 4-3-3