موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس إسبانيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 والمقامة على ملعب لا كارتوخا والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب لا كارتوخا، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، ضمن نهائي كأس إسبانيا 2021، يوم السبت المقبل.

يسعى برشلونة للفوز بأولى ألقابه هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان، وعدم الخروج بموسم صفري، ويثأر من بيلباو عقب الهزيمة منه في بطولة السوبر الإسباني في يناير الماضي.

على الجانب الآخر، أتلتيك بيلباو، يريد مواصلة انتفاضته في الفترة الأخيرة، وتحقيق البطولة الثانية له هذا الموسم، بعد السوبر، وتعويض خسارة لقب كأس الموسم الماضي لحساب ريال سوسييداد.

لابورتا يلم شمل برشلونة في نهائي كأس الملك، وبارتوميو يرفض!

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في نهائي كأس ملك إسبانيا 2021.

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في نهائي كأس ملك إسبانيا، هو السبت الموافق 17 أبريل 2021، 5 رمضان 1442، على ملعب لا كارتوخا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

لا توجد أي قناة عربية تمتلك حقوق بث إذاعة مباريات كأس ملك إسبانيا لهذا العام في الشرق الأوسط.

وبإمكانك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - أتلتيك بيلباو السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:30 مصر، 22:30 لا يوجد لا كارتوخا

تشكيل أتلتيك بيلباو المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

أوناي سيمون

أوسكار دي ماركوس – أوناي نونيز – إينيجو مارتينيز – ليكوي

بيرنجوير - أوناي فينسيدور – داني جارسيا – إيكر مونياين

ويليامز – راؤول جارسيا

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

تير شتيجن

دي يونج – بيكيه – لونجليه

جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – بيدري – جريزمان – ديست

ميسي - ديمبيلي