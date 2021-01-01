موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة أمام أتلتيك بيلباو المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني بملعب سان ماميس، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أتلتيك بيلباو مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية التي ستجمع بينهما بملعب سان ماميس ببطولة الدوري الإسباني.

ولا تزال نتائج العملاق الكتالوني محل شكوك كثيرة بعد الفوز الأول في 2021 بصعوبة بالغة على ويسكا متذيل الترتيب بهدف نظيف، مع مستوى متواضع جدًا أتى بعد أيام قليلة من تعادل في كامب نو مع إيبار.

يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ولا توجد أمامه أي فرصة للسقوط بعدما اتسع الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد إلى عشر نقاط، لذلك فنقاط المباراة الثلاث أمام بيلباو لا تقبل القسمة على اثنين تمامًا.

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في الوقت نفسه فإن بيلباو المتذبذب يتسلح بمدربه الجديد مارسيلينو صاحب الباع الطويل في الملاعب الإسبانية، وربما الروح الجديدة التي سيُضفيها نبأ تعيينه من شأنها أن تشكل خطورة كبيرة على البرسا.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن النادي الباسكي يقطن حاليًا في المرتبة التاسعة برصيد 21 نقطة، وقد نجح في الفوز بآخر مباراة بالجولة الماضية أمام إلتشي بهدف نظيف.

كما من الجدير بالذكر أن هذه المباراة كان من المفترض أن تقام في الجولة الثانية لليجا، بيد أن رابطة البطولة آثرت تأجيلها لمنح برشلونة فرصة الاستعداد للموسم الجديد بعد تأخر موسمه الماضي بسبب المشاركة الأوروبية.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو هو الأربعاء الموافق 6 يناير 2021، الموافق 22 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب سان ماميس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وبيلباو على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - برشلونة الأربعاء 6 يناير 2021،

22 جمادى الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 سان ماميس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

مارتن برايثوايت

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلينيو على التشكل الآتي:

ℹ Principio de acuerdo con Marcelino García Toral hasta junio de 2022.#AthleticClub 🦁 — (@AthleticClub) January 3, 2021