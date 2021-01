موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل برشلونة بملعب كامب نو نظيره أتلتيك بيلباو، في مباراة ثأرية تقام بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني.

بيلباو بقيادة مدربه مارسيلينو حرم البرسا من أول ألقابه هذا الموسم بالانتصار عليه بثلاثية لهدفين في نهائي كأس السوبر، ما يجعل كتيبة كومان تدخل المباراة بتحفز إضافي ضد النادي الباسكي.

موقف برشلونة الحالي في جدول ترتيب الليجا لا يمنح الفرصة لهم لإهدار المزيد من النقاط، إذ يأتي النادي الكتالوني ثالثًا برصيد 37 نقطة وبفارق عشر نقاط كاملة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، مع مباراة أقل للنادي العاصمي.

في الوقت نفسه فإن بيلباو متراجع في الترتيب منذ بداية الموسم، لكنه بعد الفوز على ألكويانو في الكأس ومن قبلها سحق خيتافي بخماسية في الليجا من شأنه أن يُرسل رسالة للبلوجرانا بأن المباراة ستكون صعبة للغاية.

النادي الباسكي يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة، ومنذ قدوم مارسيلينو لم يُهزم الفريق إلا مرة واحدة كانت على يد برشلونة في مباراة الدور الأول بالليجا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وبيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو هو الأحد الموافق 31 يناير 2021، الموافق 18 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 1 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة برشلونة وبيلباو، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - سيريجينو ديست

ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج

مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

ليونيل ميسي

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلينو على التشكيل الآتي:

