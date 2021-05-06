موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني بملعب كامب نو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد ملعب كامب نو، لاستضافة واحدة من أهم مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، والتي تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الـ 35 من عمر المسابقة.

مباراة ستحدد بشكل كبير موقف الفريقين في السباق نحو اللقب مع ريال مدريد، إذ يتصدر أتلتيكو مدريد الدوري برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

برشلونة يريد مصالحة جماهيره على الموسم المخيب للآمال، وتحقيق الثنائية المحلية بعد الفوز بلقب كأس الملك، والخروج بنقاط المباراة كاملة سيقربه أكثر من الصدارة، وسيشتد الصراع بينه وبينه ريال مدريد على البطولة.

ميسي والنصيري وسواريز .. المهاجمون الأكثر حسمًا في الدوريات الكبرى

على الجانب الآخر، أبناء المدرب دييجو سيميوني، لن يفرطوا في الصدارة بسهولة، خاصة وأن الفريق الخسارة ستعنى خروج الفريق دون أي بطولة هذا الموسم والفريق كان متصدرًا للترتيب في معظم أوقات المسابقة.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد هو السبت 8 مايو 2021، على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة القمة الكبيرة بين الفريقين.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - أتلتيكو مدريد السبت 8 مايو 2021،

26 رمضان 1442،

16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

تير شتيجن

أراخو – لونجليه – بيكيه

جوردي ألبا – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري – سيرجي روبيرتو

ميسي – جريزمان

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

أوبلاك

سافيتش – خيمينيز – هيرميسو

كاراسكو – ليمار – كوكي – لورينتي – تريبييه

سواريز – آنخيل كوريا