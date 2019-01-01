موعد مباراة برشلونة ومايوركا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

ندى الشافعي

تقام يوم السبت 7 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجريًا، مباراة برشلونة ومايوركا في الملعب التاريخي للكتلان الكامب نو، وذلك في إطار الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-2020.

بالطبع يوجد فارق كبير بين الفريقين في المستوي والأداء والقيمة التسويقية وحتي في النقاط التي جمعها كل فريق في الليجا هذا الموسم، فنادي مايوركا قريب من مراكز الهبوط حيث جمع 14 نقطة فقط منذ بداية الموسم.

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في الجانب الآخر العملاق الكتالوني يحتل المركز الأول برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، وجدير بالذكر أن هذه المباراة ستكون احتفالية بعد فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه متفوقاً على كريستيانو رونالدو.

ستكون مباراة سهلة لبرشلونة في الدوري الإسباني ، لكن هل سيحقق مايوركا معجزة أخرى كما فعل بفوزة علي ريال مدريد بالطبع لا يوجد مستحيل بكرة القدم وكل شيء ممكن داخل المستطيل الأخضر.

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موعد مباراة برشلونة ومايوركا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - مايوركا كامب نو السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية خوسيه مونويرا beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

لن يختلف تشكيل برشلونة في المواجهة المنتظرة أمام مايوركا كثيراً عن الاختيارات التي بدأ بها فالفيردي مباراة أتلتيكو مدريد في الواندا ميتروبوليتانو، مع استمرار غياب الفرنسي ديمبيلي والإسباني آلبا للإصابة.

سيبدأ المدرب فالفيردي بطريقته المعتادة مع أختيار البديل المناسب في كل مركز من المراكز التي يفتقد فيها لاعبيه الأساسيين، ومن المتوقع أن يدفع بلونجليه بجانب أومتيتي ليكون بديلاً عن بيكيه، وبالثلاثي المعتاد في الهجوم، ومن المرجح عودة بوسكيتس لخط الوسط مرة أخرى بدلاً من راكيتيتش.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرثور

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي



الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مايوركا

سيفتقد ريال مايوركا لخدمات الظهير الأيسر لومور بعد الطرد الذي تعرض اللاعب في الجولة الماضية ضد ريال بتيس في المباراة التي خسرها فريقه أمام خصمه الأندلسي بهدفين لهدف.

لن يغير فيسنتي مورينو كثيراً في تشكيل الفريق، ولكنه من المؤكد سيمنحهم بعض المهام الدفاعية وسيعتمد كثيراً على المرتدات في وجود بعض السرعات المتمثلة في جونيور الذي قاد الفريق مسبقاً لقهر ريال مدريد بهدف نظيف.

التشكيل | 4-2-3-1