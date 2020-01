موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد برشلونة لاستضافة خصمه ليجانيس في إطار دور 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وذلك يوم الخميس المقبل 30 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 جمادي الآخرة 1441 هجريًا، في مباراة لن تكون سهلة أبدًا على العملاق الكتالوني الذي يسعى لإيجاد هويته سريعًا تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين.

نجح البلاوجرانا في دور 32 في تخطي عقبة إيبيزا بصعوبة بعد الفوز بهدفين لهدف خارج الديار بفضل تألق الفرنسي أنطوان جريزمان، وفي المقابل تأهل ليجانيس إلى نفس الدور بعد أن فاز خارج ملعبه أيضًا على فريق إيبرو بهدف نظيف سجله جوناثان سيلفا، وسيسعى متذيل الترتيب في الدوري الإسباني لإحداث مفاجأة أمام برشلونة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس والقنوات الناقلة..

بوسكيتس: الأخطاء التكتيكية سبب الخسارة

سيتواصل غياب كلا من نيتو ولويس سواريز عن برشلونة للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد البلاوجرانا لأي لاعب آخر في مواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا.

من المتوقع أن يواصل كيكي سيتين اعتماده على طريقة لعب 3/1/4/2 مرة أخرى بتواجد تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي لونجليه، بيكيه وروبيرتو وفي خط الوسط بوسكيتس أمامه فيدال وراكيتيتش وبجواره فاتي وجونيور وفي المقدمة الثنائي ميسي وجريزمان.

Prior to today’s training session, the team held a minute of silence in memory of @kobebryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KwuXxPwhPc