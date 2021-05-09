موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نادي ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2021.

تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد في مباراته الأخيرة في الليجا، وذلك بعد أن فاز على فالنسيا بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وينافس البلاوجرانا بقوة على اللقب هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق المواجهات المباشرة من ريال مدريد الثاني، وفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

ضمن نادي ليفانتي البقاء في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يقع في المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 9 نقاطٍ كاملة عن منطقة الهبوط.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي؟

موعد مباراة برشلونة وليفانتي هو يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، الموافق 29 رمضان 1442 هجريًا بملعب سيوتات دي فالنسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي؟

تنقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، وستذاع مباراة برشلونة وليفانتي على beIN SPORTS HD 1.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي عن طريق موقع جول، والذي سيبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفانتي - برشلونة الثلاثاء 11 مايو 2021،

29 رمضان 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لليفانتي

يغيب عن ليفانتي 3 لاعبين للإصابة، هم خوسيه كامبانيا ونيمانيا رادويا ونيكولا فوكشيفيتش، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب باكو لوبيز بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

دانييل كارديناس

كارلوس كليرك - أوسكار دوارتي - سيرخيو بوستيجو - خورخي ميرامون

إنيس باردي - جونزالو ميليرو - ميكائيل مالسا - خورخي دي فروتوس

خوسيه لويس موراليس - روجر مارتي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يستمر غياب فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي عن برشلونة للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي..

🔥 لا مجال لالتقاط الأنفاس 💪 pic.twitter.com/2EQlYRGPwP — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 9, 2021

التشكيل | 3-1-4-2

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا

سيرجيو بوسكيتس

جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - بيدري - سيرجينيو ديست

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي