موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة
يستضيف نادي برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب "كامب نو" يوم الأحد، 16 مايو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.
سقوط برشلونة في فخ التعادل مع ليفانتي وفوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسييداد وريال مدريد على غرناطة عقد حظوظ الفريق الكتالوني في تحقيق اللقب.
أما سيلتا فيجو فيرغب في تحقيق الانتصار للاقتراب من مركز مؤهل للدوري الأوروبي، إذ يتواجد في المركز الثامن بفارق 5 نقاط فقط عن فياريال صاحب المركز السابع.
اختيارات المحررين
- ألقى القبض على لوكاكو وأكل كثيراً في العيد .. ردود الأفعال على حكيمي أمام يوفنتوس
- خسارة الدوري بفارق الأهداف إثبات على زملكاويته .. ردود الأفعال على خسارة مصطفى محمد الدوري التركي
- ميرسي طاهر وشكراً أونيانجو .. ردود الأفعال على فوز الأهلي على صن داونز
- تكرار دراما جوارديولا ولم الشمل برونالدو .. لماذا يوفنتوس أفضل لزيدان من ريال مدريد؟!
جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة
الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو؟
موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو هو يوم الأحد 16 مايو 2021، الموافق 4 شوال 1442 هجريًا بملعب كامب نو.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟
تنقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، وستذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.
يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو عن طريق موقع جول، والذي سيبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|الملعب
|برشلونة - سيلتا فيجو
|الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442،
18:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
beIN Sports HD 3
|كامب نو
التشكيل المتوقع لبرشلونة
يستمر غياب فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي عن برشلونة للإصابة وينضم لهما سيرجي روبيرتو كما خرج أوسكار مينجويزا ليشارك مع الرديف ويغيب فرينكي دي يونج للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي..
التشكيل | 3-1-3-3
مارك أندريه تير شتيجن
كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو
سيرجيو بوسكيتس
جوردي ألبا - بيدري - سيرجينيو ديست
أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي
التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو
يغيب عن سيلتا فيجو 5 لاعبين للإصابة، هم جيسون موريلو وروبن بلانكو وسيرجيو ألفارز وريناتو تابيا وإيمري مور، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب إدواردو كوديه بالتشكيل الآتي..
التشكيل | 4-4-2
إيفان فيار
آرون مارتين - كارلوس دومينجيز - جوزيف أودو - هوجو مالو
فران بيلتران
برايس مينديز - دينيس سواريز - نوليتو
ياجو أسباس - سانتي مينا