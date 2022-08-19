موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2022-23 وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف نادي ريال سوسييداد نادي برشلونة على ملعب أنويتا في الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2022-23.

خيب الفريق الكتالوني الآمال في مباراته الأولى في الليجا وتعادل مع رايو فاييكانو سلبيًا بدون أهداف، ليدخل المباراة القادمة وهدفه الفوز لمصالحة الجمهور.

أما نادي ريال سوسييداد، فقد فاز في الجولة الأولى من الدوري على نادي قادش بهدفٍ دون رد، وسيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد؟

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، هو الأحد 21 أغسطس 2022، على ملعب أنويتا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد؟

تُنقل فعاليات الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة وريال سوسييداد عبر قناة beIN Sports 1 HD.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي لموقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 21 أغسطس 2022،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD. أنويتا

التشكيل المتوقع لريال سوسييداد

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيمانول ألجواسيل على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-1-2

أليكس ريميرو

أيهان مونيوز - روبين لي نورماند - إيجور زوبيلديا - أريتز إيلوستوندو

ميكيل ميرينو - برايس مينديز - مارتين زوبيميندي

دافيد سيلفا

تاكيفوسا كوبو - ألكساندر إيزاك

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسين - سيرجي روبيرتو

بيدري - فرانك كيسييه - فرينكي دي يونج

أنسو فاتي - روبيرت ليفاندوفسكي - رافينيا