موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
يستضيف نادي سيلتا فيجو فريق برشلونة على أرضه بملعب بالایدوس يوم السبت 27 يونيو 2020 الموافق 6 ذو القعدة 1441 ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الإسباني.
الثيلتيكوس صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٣٣ نقطة، لعب الفريق آخر لقاءاته في الدوري أمام ريال سوسيداد وتمكن من الفوز بنتيجة 1-0.
أما برشلونة فهو صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 68 نقطة من حصيلة 31 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن، حقق النادي الكتالوني الفوز في آخر مبارياته التي خاضها في الدوري أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0، ورغم تساوي الكتلان في النقاط مع ريال مدريد إلا أن المواجهات المباشرة ترجح كفة الملكي.
كان آخر لقاء جمع بين سيلتا فيجو وبرشلونة في الليجا قد نتهى بفوز الأخير بنتيجة 4-1، وكان في الدور الأول من الموسم الحالي.
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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو؟
موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو هو يوم السبت 27 يونيو 2020 الموافق 6 ذو القعدة 1441، وستقام على ملعب بالايدوس.
وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.
ماهي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو؟
تمتلك قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وستقوم بنقل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بالطبع.
أما بالنسبة لمتابعي النسخة العربية من جول، فسيكون بإمكانهم متابعة البث المباشرة لمباراة برشلونة القادمة والذي سيبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القنوات الناقلة
|سيلتا فيجو - برشلونة
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بالايدوس
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السبت 27 يونيو 2020،
6 ذو القعدة 1441،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
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beIN Sports HD 3
ماهو التشكل المتوقع لسيلتا فيجو؟
يغيب عن سيلتا فيجو التركي أوكاي يوكوشلو بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه ضد ألافيس في الجولة 30، وسيغيب أيضًا دافيد خونكا بسبب إصابة في الكتف وسيرخيو ألفاريز بسبب إصابة في المفصل.
A foto do partido 💪💙 E-QUI-PO! #CandoHaiPaixón #RealSociedadCelta @Farodevigo pic.twitter.com/HnU7mPaZVg— RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 24, 2020
سيبدأ أوسكار رودريجيز ببلانكو في حراسة المرمى، أولازا وأيدو وموريو وكوميسانيا في الدفاع، رافينيا وبراداريتش وبيلتران في الوسط، وسواريز وآسباس ومينا في الهجوم.
التشكيل | 4-3-3
لوكاس أولازا - جوزيف أيدو - جيسون موريو - كيفن كوميسانيا
رافينيا - فيليب براداريتش - فران بيلتران
دينيس سواريز - ياجو آسباس - سانتي مينا
ماهو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟
سيغيب سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسيغيب فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي للإصابة.
🎉🎊 أجمل الاحتفالات بأهداف أسطورة الأساطير 👑— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2020
😎 لحظتك المفضلة؟ 🙌 pic.twitter.com/5rP0tgDtqK
سيدفع فالفيردي براكيتيتش بدلاً من بوسكيتس، في وسط الميدان الذي سيتكون من الكرواتي وفيدال وأرتور، والدفاع سيتواجد بيه بيكيه وسيميدو ولونجليه وألبا، والهجوم سيقوده ميسي وسواريز وجريزمان.
التشكيل | 4-3-3
مارك أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو
أرتور - أرتورو فيدال - إيفان راكيتيتش
أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي