موعد مباراة برشلونة القادمة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ندى الشافعي

يلتقي العملاق الكتالوني حامل لقب الدوري الإسباني نادي برشلونة بنادي خيتافي على ملعب ألفونسو بيريز في الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 28 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1441 هجرياً.



ويسعى برشلونة لجمع العديد من النقاط في بداية المسابقة حتى يتمكن من السيطرة على صدارة ترتيب الليجا مبكراً وتحقيق اللقب، خاصةً بعد فقدان بعض النقاط في البداية، حيث تمكن من تحصيل 13 نقطة فقط في 6 مباريات، ولكن هل سيحقق خيتافي مفاجأة كما فعل غرناطة الذي كان آخر المنتصرين على الكتلان، ويصعب المهمة على زملاء ميسي أكثر وأكثر في بداية مشوار الدوري.

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كانت آخر مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ضد فياريال، ونجح في الفوز بها بصعوبة بهدفين لهدف، أما الفريق العاصمي فلديه مباراة متبقية ضد فالنسيا في الجولة السادسة، وسيكون عليه الخروج منها بالثلاث نقاط قبل استضافة البلاوجرانا الذي سيخوض المباراة ونصب عينيه العودة من مدريد بالنقاط الكاملة.

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موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة