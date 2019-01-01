موعد مباراة برشلونة ضد تشيلسي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد تشيلسي الودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب سايتاما أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برشلونة وتشيلسي يوم 23 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 20 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خسر البلاوجرانا كأس ملك إسبانيا على أمام فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهم على ملعب فينتو فيامارين، وكان قد حسم الكتلان لقب اللليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه منذ أربع جولات، بعد أن حصد 87 نقطة طوال مشواره في الليجا، جمعم من 26 فوز وتسع تعادلات وثلاث هزائم فقط.

كانت آخر مباريات تشيلسي أمام فريق نيو إنجلاند، وانتهت المباراة بفوز البلوز بثلاثية نظيفة، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث بر صيد 72 تقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 9، وخسر 8 مباريات.

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موعد مباراة برشلونة ضد تشيلسي

فالفيردي: أشعر أنني بحالة جيدة رغم الهزيمة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - تشيلسي سايتاما الثلاثاء 23 يوليو 2019

20 ذو القعدة 1440 ، 13:30 السعودية، 12:30 مصر

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الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

لا يوجد غيابات في صفوف فريق برشلونة قبل مواجهة تشيلسي الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب إرنستو فالفيردي لخوض هذه المواجهة.

سيخوض المدرب الأسباني هذا اللقاء ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباريات الرسمية، وسيدفع كلير توديبو وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، رافينيا ودي يونج وريكي بويج، وفي الهجوم سيتواجد الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وبيريز.

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

نيسلسون سيميدو - كلير توديبو - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو

رافينيا - دي يونج - ريكي بويج

أنطوان جريزمان - بيريز - عثمان ديمبلي

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي

لا يوجد غيابات في صفوف فريق تشيلسي قبل مواجهة برشلونة الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب فرانك لامبارد لخوض هذه المواجهة.

سيدخل المدرب الإنجليزي بنفس تشكيل المباراة السابقة و سيعتمد على اللاعبين الشبان خلال موسمه الأول كمدرب لتشيلسي نظراً لأن النادي يواجه عقوبة تمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد، وسيدخل الثنائي دافيد لويز وفيكايو توموري فى قلب الدفاع، وسيتواجد في الأمام الثلاثي ميتشي باتشوايي وتامي أبراهام وباركلي.

التشكيل | 4-3-3