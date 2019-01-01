موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة اليوم ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستهل برشلونة رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة ضد بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 18 محرم 1441 هجريًا.

يتوجه البلاوجرانا إلى ألمانيا وهو منتشٍ بالفوز على فالنسيا بخماسيةٍ لهدفين في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2019-20، ليحتل بذلك المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن إشبيلية المتصدر.

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية كما حدث في الموسم قبل الماضي، حيث واجه ليفربول في ربع النهائي وفاز في الذهاب بثلاثيةٍ نظيفه، لكن زملاء صلاح انتفضوا في الإياب، وسحقوا الكتلان بالأربعة في ريمونتادا تاريخية وضعتهم في نصف النهائي قبل حصد البطولة فيما بعد.

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يعيش بوروسيا دورتموند موسمًا جيدًا في الدوري الألماني حتى الآن، حيث فاز بثلاث مباريات من الأربعة التي خاضها ولم يخسر إلا واحدة، ليحتل بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 9 نقاط.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - برشلونة استاد فيستفالين الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أوفيدو هاتيجان beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

سيغيب عن قائمة بوروسيا دورتموند أربعة لاعبين للإصابة، هم شولز وأونبيهاون وبيشتشيك وموري، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف.

سيدخل المدرب لوسيان فافري بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس بوركي، وسيدفع بهوميلز وأكينجي في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثنائي ديلاني وفيتسيل في خط الوسط، وفي الهجوم سيتواجد باكو ألكاثير وخلفه الثلاثي سانشو وريوس وبراندت.

التشكيل | 4-2-3-1

رومان بوركي

رافائيل جيريرو - ماتس هوميلز - مانويل أكينجي - أشرف حكيمي

أكسيل فيتسيل - توماس ديلاني

يوليان براندت - ماركو ريوس - جادون سانشو

باكو ألكاثير

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيغيب عن قائمة برشلونة في اللقاء ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الثنائي صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، أما ليونيل ميسي فقد عاد من الإصابة وانضم للفريق وقد يشارك لبعض الدقائق.

👌 ميسي ونيتو يتلقيان التصريح الطبي وينضمان لقائمة المسافرين إلى دورتموند 👍



🔜 #BVBBarça

🏆 @ChampionsLeague pic.twitter.com/be9CbKU4z6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 16, 2019

سيبدأ المدرب فالفيردي بطريقته المعتادة، وسيدفع بتير شتيجن في حراسة المرمى وأمامه الرباعي روبيرتو وبيكيه ولونجليه وألبا، وقد تكون المباراة هي الظهور الأول للظاهرة أنسو فاتي مع الكتلان في ذات الأذنين.

التشكيل | 4-3-3