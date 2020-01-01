موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إبيزا في كأس ملك إسبانيا

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة أمام إبيزا في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إبيزا مساء الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 27 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

كتيبة المدرب كيكي سيتين تُوّد أن تذهب بعيدًا في هذه البطولة الهامة في سبيل استعادة اللقب بعد خسارته في النهائي من النسخة الأخيرة لحساب فالنسيا في مفاجأة كبيرة.

في الوقت نفسه فسيحاول إبيزا أن يصنع التاريخ والمفاجآة، لا سيما وأن الفريق يظهر بصورة مميزة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني هذا الموسم باحتلاله للمركز الثالث.

ستكون هذه هي المباراة الثانية لسيتين على راس القيادة الفنية للبرسا، وسيسعى لإثبات نفسه من خلال الفوز بنتيجة كبيرة وبالتبعية كسب ثقة الجمهور ووضع قدم في الدور المقبل من البطولة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد إبيزا والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة برشلونة ضد إبيزا والقنوات الناقلة