موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أوساسونا في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20

محمود جمال

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أوساسونا في ملعب إل سادار، وذلك يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20.

حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من الليجا الإسبانية، ونجح الفريق الكتالوني بقلب النتيجة بعد أن كان خاسر بهدف دون رد، واستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بخسارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كانت أمام فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ويحتل الفرق حاليًا المركز التاسع بثلاث نقاط.

نجح فريق أوساسونا في تحقيق انتصار مهم في أولى مبارياته في الليجا على حساب فريق ليجانس بهدف نظيف خارج الديار، ثم في الجولة الثانية حصد نقطة واحدة من تعادل أمام إيبار بملعب إل سادار، ويمتلك الفريق أربع نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب، ونجح الحُمر في العودة إلى الدوري الإسباني هذا الموسم بعد حصد بطولة الدوري للدرجة الثانية، وتصدرهم الجدول برصيد 87 نقطة.

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