موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إيبار في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، والتي سيستضيفها ملعب بلدية ايبوروا

أحمد جمال

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إيبار على ملعب بلدية ايبوروا يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا رائعاً ومُزهلاً على حساب إشبيلية في الجولة السابقة، حيث استطاعوا الانتصار برباعية نظيفة لم يشهدهاً عاشقي النادي الكتالوني منذ فترة طويلة، ليرتفع رصيد أبناء كتالونيا إلى النقطة 16 محتلين وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.

على الجانب الآخر يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حققهم من انتصارين وثلاث تعادلات وثلاث هزائم، وقد كانت الجولة السابقة لهم ضد ريال بتيس واستطاعوا أن يخرجوا من المباراة بنقطة بعدما تعادلوا بنتيجة (1-1).

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