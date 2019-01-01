موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أوساسونا في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أوساسونا في ملعب إل سادار، وذلك يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20.

حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من الليجا الإسبانية، ونجح الفريق الكتالوني بقلب النتيجة بعد أن كان خاسر بهدف دون رد، واستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بخسارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كانت أمام فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ويحتل الفرق حاليًا المركز التاسع بثلاث نقاط.

نجح فريق أوساسونا في تحقيق انتصار مهم في أولى مبارياته في الليجا على حساب فريق ليجانس بهدف نظيف خارج الديار، ثم في الجولة الثانية حصد نقطة واحدة من تعادل أمام إيبار بملعب إل سادار، ويمتلك الفريق أربع نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب، ونجح الحُمر في العودة إلى الدوري الإسباني هذا الموسم بعد حصد بطولة الدوري للدرجة الثانية، وتصدرهم الجدول برصيد 87 نقطة.

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أوساسونا - برشلونة إل سادار السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يستمر غياب نجم الفريق الأوحد ليونيل ميسي عن برشلونة في هذا اللقاء، بالإضافة إلى الثنائي لويس سواريزوعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ إرنستو فالفيردي هذا اللقاء بنفس التشكيل الذي خاض به اللقاء السابقة أمام ريال بيتيس، ففي حراسة المرمى سيتواجد مارك أندريه تير شتيجن، وسيواصل الإسباني الاعتماد على ثنائية بيكيه ولونجليه في قلب الدفاع، وفي الأمام سيدخل جريزمان في قلب الهجوم بجانبه رافينيا وكارلوس بيريز.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

رافينيا ألكانتارا - أنطوان جريزمان - كارلوس بيريز

الغيابات والتشكيل المتوقع لأوساسونا

لن يفتقد فريق أوساسونا لاعب بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي عنصر بسبب الإيقاف في مواجهة برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

سيدخل المدرب الإسباني جاجوبا اراستي بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيكون ديفيد جارسيا شريك أريدين هيرنانديز في قلب الدفاع، وسيتواجد في الأمام الثنائي الهجومي مارك كاردونا وخوان أفيلا.

التشكيل | 4-4-2