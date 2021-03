موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يرتحل برشلونة إلى ملعب آل ساردار ليحلّ ضيفًا على أوساسونا، في مباراة ستقام بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ولا تقبل المباراة القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة رونالد كومان، فإما الخروج بالثلاث نقاط أو الابتعاد تمامًا عن المنافسة على درع الليجا، ما يُزيد من الضغوطات على كاهل زملاء ليونيل ميسي.

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 53 نقطة متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف، مع ابتعاده عن المتصدر أتلتيكو مدريد بـ5 نقاط فقط.

ويُشار هنا إلى أن أتلتيكو سيلتقي مع الريال في ديربي العاصمة لحساب نفس الجولة، وقد يتعثر بالتعادل أو الهزيمة، لذلك الفوز على أوساسونا سيمنح البرسا فرصة الاقتراب بصورة كبيرة من الصدارة.

مستضيف برشلونة بدوره يحتل المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، وعلى مدار آخر 4 مباريات هُزم مرة واحدة أمام إشبيلية، مما يؤكد أن مهمة كتيبة كومان لن تكون سهلة أبدًا.

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وأوساسونا وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا هو السبت الموافق 6 مارس 2021، الموافق 23 رجب 1442 هجريًا، بملعب آل سادار.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تتمكن من المشاهدة، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وأساسونا عبر موقع جول.

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيجوبا أراساتي على التشكيل الآتي:

📸 Big challenge ahead, but we face it bonding and working. 👊🍍



🔜 #OsasunaBarça pic.twitter.com/G08mepHdXX