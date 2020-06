موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل برشلونة على ملعب كامب نو ضيفه أتلتيك بيلباو مساء الإثنين الموافق 23 يونيو 2020 ميلاديًا، الموافق 2 ذو القعدة 1441 هجريًا، في إطار الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الإسباني.

مباراة هامة للغاية للنادي الكتالوني من أجل تعويض التعادل السلبي أمام إشبيلية في الجولة الماضية، والذي قد يمنح ريال مدريد الصدارة بفارق المواجهات المباشرة إن انتصر في مباراته المقبلة أمام ريال سوسييداد يوم الإثنين.

لم يعد أمام كيكي سيتيين وفريقه سوى الانتصار في بقية المباريات وانتظار سقوط كتيبة زين الدين زيدان لضمان لقب الليجا، مهمة صعبة تصطدم بمباراة أمام خصم عنيد وقوي مثل أتلتيك بيلباو.

في الوقت نفسه فإن النادي الباسكي لن يكون خصمًا هينًا أمام كتيبة كيكي سيتيين، فبلباو في فترة جيدة ومنتشٍ بتعادل مهم من قلب واندا ميتروبوليتانو أمام الخصم القوي أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق.

يحتل بيلباو المركز العاشر برصيد 39 نقطة، 10 نقاط تفصله عن المركز الرابع، و5 عن مراكز الدوري الأوروبي، الأمر الذي سيدعوهم للقتال من أجل خطف نقطة على الأقل من أمام البلوجرانا.

المباراة تحمل طابعًا ثأريًا لبرشلونة، فأتلتيك بيلباو كان النادي الذي أخرج زملاء ليونيل ميسي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز عليهم بهدف ويليامز في الدقائق الأخيرة بملعب سان سيباستيان رغم المباراة الكبيرة التي قدمها البرسا وقتها.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة..

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني بصورة حصرية، ومن المقرر أن تُذيع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

سيفقد برشلونة خدمات عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة، ولا يزال موقف فرينكي دي يونج من المشاركة أمام أتلتيك بيلباو مجهولًا.

