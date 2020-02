موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تنتظر برشلونة مباراة صعبة للغاية في مسابقة كأس الملك، عندما يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس الصعب، وذلك في إطار دور ربع النهائي من البطولة، وذلك يوم الخميس المقبل 6 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادي الآخر 1441 هجريًا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تأهل البلاوجرانا إلى هذا الدور عقب التغلب على ليجانيس في ثمن النهائي بخمسة أهداف نظيفة في مباراة هي الأمتع للفريق تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، ولكن المواجهة المقبلة ستكون صعبة للغاية خاصًة وأن ملعب سان ماميس من أصعب الملاعب على الإطلاق في إسبانيا ولطالما عانى العملاق الكتالوني فيه.

في المقابل، صعد الفريق الباسكي إلى ربع النهائي بعد أن تجاوز تينيريفي بصعوبة بالغة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

يُعاني نادي برشلونة من غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة لتحقيق الفوز على ليفانتي.

