موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ، في مباراة هامة ومرتقبة، ستدور أحداثها على أرضية ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.
وتُمثل المباراة أهمية كبيرة للبلاوجرانا خاصةً بعد التعادل المُخيب للآمال للفريق يوم السبت مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما، وهو الأمر الذي وضع الفريق في موقف لا يُحسد عليه، في منافسته على الصدارة مع الغريم ريال مدريد (الذي سيخوض مباراة ضمن نفس الجولة غداً).
ويحتل برشلونة المركز الأول في لائحة ترتيب الليجا بشكل مؤقت برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن الميرنجي، الذي سيُواجه إسبانيول اليوم، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، وذلك بعد فوزه مساء يوم السبت على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد.
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والآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..
ما هو موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ؟
موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد هو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 9 ذو القعدة 1441، وذلك على ملعب كامب نو.
وتنطلق أحداث المباراة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.
ماهي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد؟
لدى قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وستقوم بنقل المباراة يوم الثلاثاء.
أما بالنسبة لمتابعي النسخة العربية من جول، فسيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ، والذي سوف يبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القنوات الناقلة
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
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كامب نو
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الثلاثاء 30 يونيو 2020،
9 ذو القعدة 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
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beIN Sports HD 3
ما هو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟
سيدخل برشلونة المباراة مفتقدًا للثلاثي فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي للإصابة، لكنه سيستعيد لاعبه سيرجيو بوسكيتس الذي غاب عن المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو، بسبب الإيقاف نتيجة لتراكم البطاقات الصفراوات عليه.
📌 المباراة المقبلة👇— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 27, 2020
⚽ برشلونة 🆚 أتلتيكو مدريد
📅 الثلاثاء 30 يونيو/حزيران
⏰8:00 🇲🇷
⏰9:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳
⏰10:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩
⏰11:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴
⏰00:00 🇦🇪 🇴🇲 ️ pic.twitter.com/pTiXTzH7Qb
وكان سيتيين قد دفع بالثنائي الشاب ريكي بويج وأنسو فاتي في المباراة الماضية، فيما أبقى أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء، لكن من المتوقع أن يدفع ببوسكيتس في التشكيلة الأساسية في المباراة القادمة على أن يخرج بويج من التشكيل، مع الإبقاء على فاتي في تشكيلة الفريق الأساسية، وذلك إن لم تطرأ أية تغيرات.
التشكيل | 4-3-3
ما هو التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد مدريد؟
أما بالنسبة للمدرب دييجو سيميوني فإنه سيدخل مواجهة برشلونة في مباراة الثلاثاء مفتقداً للثنائي القائد كوكي والمدافع ستيفان سافيتش للإيقاف، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراوات، وسيغيب أيضًا هيرموسو وفرساليكو بسبب الإصابة.
🏧 ها قد شرع الفريق في التحضير 🔥 للقمة الكروية 🔥 ليوم الثلاثاء القادم 👊— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) June 28, 2020
🔜 #البارسا_أتليتي
📸👈 https://t.co/ZyesNw6fHW
🔴⚪️ #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/9Kvf0kbNe6
في المقابل، فإن الفريق سوف يستعيد الثنائي ألفارو موراتا وماركوس يورينتي، بعد عودتهما من الإيقاف في مباراة ألافيس بسبب امتلاكهما لأربع بطاقات صفراوات.
أتلتيكو مدريد يفقد المزيد من نجومه في مواجهة برشلونة
التشكيل | 4-4-2
يان أوبلاك
رونان لودي - خوسيه ماريا خيمينيز - فيليبي - كيران تريبيير
توماس ليمار - توماس بارتى - ماركوس يورينتي - أنخيل كوريا
ألفارو موراتا - جواو فليكس