موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني، وما هي الغيابات والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ، في مباراة هامة ومرتقبة، ستدور أحداثها على أرضية ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وتُمثل المباراة أهمية كبيرة للبلاوجرانا خاصةً بعد التعادل المُخيب للآمال للفريق يوم السبت مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما، وهو الأمر الذي وضع الفريق في موقف لا يُحسد عليه، في منافسته على الصدارة مع الغريم ريال مدريد (الذي سيخوض مباراة ضمن نفس الجولة غداً).

ويحتل برشلونة المركز الأول في لائحة ترتيب الليجا بشكل مؤقت برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن الميرنجي، الذي سيُواجه إسبانيول اليوم، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، وذلك بعد فوزه مساء يوم السبت على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد.

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والآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ؟

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد هو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 9 ذو القعدة 1441، وذلك على ملعب كامب نو.

وتنطلق أحداث المباراة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد؟

لدى قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وستقوم بنقل المباراة يوم الثلاثاء.

أما بالنسبة لمتابعي النسخة العربية من جول، فسيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ، والذي سوف يبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة برشلونة - أتلتيكو مدريد كامب نو الثلاثاء 30 يونيو 2020،

9 ذو القعدة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3