تعرف على موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من برايتون وليفربول لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة المقامة على ملعب فالمر معقل الهوف ألبيون يطمح من خلالها فريق المدرب يورجن كلوب لتحقيق الفوز الذي يقربهم من الصدارة ومزاحمة مانشستر سيتي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على ملعب فالمر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برايتون - ليفربول الأحد 8 أكتوبر 2023

16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 فالمر

التشكيل المتوقع لبرايتون

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو دي زيربي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

بارت فيربروجين

جويل فيلتمان - ليويس دانك - آدم ويبستر - طارق لامبتي

بيلي جيلمور - باسكال جروس - سولي مارش

جواو بيدرو - كاورو ميتوما - إيفان فيرجسون

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - كوانساه - جو جوميز

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرش