موعد مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا، والقنوات الناقلة..

يرتحل بايرن ميونخ إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة تجمع بينهما لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتمكن العملاق البافاري من سحق الروخيبلانكوس في مباراة الذهاب بألمانيا بأربعة أهداف نظيفة، وقد تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للألمان بعد هزيمة منتخب بلادهم أمام إسبانيا بستة أهداف نظيفة في دوري أمم أوروبا.

أتلتيكو هو الآخر يود الثأر ولا يملك خيارًا آخر سوى الفوز من أجل العبور إلى ثمن النهائي، بالنظر إلى أنه يمتلك خمس نقاط فقط وخلفه لوكوموتيف موسكو بثلاث.

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البايرن حامل لقب النسخة الماضية ضمن التواجد في دور الـ16 وصدارة المجموعة، لكنه لن يذهب إلى المباراة بالبدلاء، فالعقلية الألمانية تأبى أن تتلقى هزيمة أخرى من الإسبان حتى لو على صعيد الأندية.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد هو الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، الموافق 16 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد؟

ستُذاع مباراة أتلتيكو مدريد مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ واندا ميتروبوليتانو الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يغيب عن بايرن ميونخ جوشوا كيميش وألفونسو ديفيس وتوليسو وجيروم بواتينج للإصابة، عدا ذلك فالفريق جاهز لمباراة الأتليتي.

ومن المتوقع أن يعتمد هانزي فليك على تشكيلته المعتادة من خلال نوير في حراسة المرمى وزوله وألابا قلبين دفاع، مع جوريتسكا في منتصف الملعب وهجوم بقيادة مولر وليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - نيكلاس زوله - بنيامين بافارد

خافي مارتينيز - ليون جوريتسكا

دوجلاس كوستا - توماس مولر - ليوري ساني

روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

يغيب عن أتلتيكو مدريد دييجو كوستا وهيكتور هيريرا للإصابة ويظل موقف الثنائي لويس سواريز ولوكاس توريرا غامضًا ويعتمد على نتيجة مسحة كورونا الأخيرة يوم الإثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يعتمد دييجو سيميوني على يان أوبلاك في الحراسة ومن أمامه خيمينيز وسافيتش، مع منتصف ملعب بقيادة ساؤول وهجوم بقيادة الشاب جواو فيليكس وآنخيل كوريا.