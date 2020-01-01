موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ و باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا 2020، وتعرف كذلك على القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

سيواجه فريق بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن، يوم السبت المقبل، في المباراة التي ستدور بينهما على الملعب الأولمبي ببرلين، في نهائي نسخة الموسم الحالي من مسابقة كأس ألمانيا.

وكان الفريق البافاري قد بلغ الدور النهائي لمسابقة الكأس، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما في الدور نصف النهائي.

وستكون هذه المرة هي رقم 24 التي يخوض بها البايرن الدور النهائي للمسابقة التي توج بلقبها في 19 مناسبة من قبل.

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بينما تأهل ليفركوزن للدور ذاته، بعد أن تمكن من إيقاف طموحات فريق ساربروكن، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، والتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

والآن نتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن؟

ستقام مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، 13 ذو القعدة 1441 هجريًا، وذلك بالملعب الأولمبي ببرلين.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن؟

لا توجد قناة لديها حقوق نقل مسابقة كأس ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون الوسيلة الوحيدة لمتابعة نهائي كأس ألمانيا، هي القناة الرسمية للدوري الألماني عبر شبكة الإنترنت.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن كتابيًا، والذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - باير ليفركوزن الملعب الأولمبي ببرلين السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية القناة الرسمية للدوري الألماني