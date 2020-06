موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يُجري المدرب هانز فليك بعض التغييرات على تشكيلة بايرن ميونخ، وذلك من أجل إراحة بعض اللاعبين، وذلك قبل نهائي كأس ألمانيا الذي سيُقام في الرابع من يوليو تموز المقبل أمام باير ليفركوزن.

مدرب بايرن ميونخ قد يدفع بالثنائي نيكلاس زوله وفيليبي كوتينيو، بعد أن شاركا في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم للمرة الرابعة، ليُصبحا على أتم الجاهزية للمشاركة ولو في جزء من مباراة فولفسبورج، وعن الغيابات فلن يفتقد البايرن إلا تياجو وتوليسو.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ألفارو أودريوزولا

ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش

سيرجي جنابري - توماس مولر - كينجسلي كومان

روبرت ليفاندوفسكي

في المقابل فإن فولفسبورج سيفتقد محمدي وأوتافيو وتيسيراند وويليام بداعي الإصابة، وسيحرص المدرب أوليفر جلاسنر على خوض المباراة بتسكيلة أقرب من تشكيلته الأساسية من أجل تحقيق الفوز والانفراد بالمركز السادس.

🎙 Oliver Glasner's pre-match presser



We need to play at our highest level in every respect and stay alert. We can’t allow ourselves to make any mistakes.#WOBFCB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/wZPhUmXznV