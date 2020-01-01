موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورج في إطار الجولة 33 من الدوري الألماني، وما هي الغيابات والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

سيواجه بايرن ميونخ نظيره فرايبورج في المباراة الأولى التي سيخوضها الفريق البافاري بعد أن حسم لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي.

وسُتقام المباراة ضمن منافسات الجولة 33 من البوندسليجا، في ملعب "آليانز آرينا" الذي تبلغ سعته الجماهيرية 71437، والذي تم افتتاحه للمرة الأولى في 31 من مايو في عام 2005.

ويُحلق البايرن منفرداً في الصدارة برصيد 76 نقطة بعد حسم اللقب، بينما يحتل فرايبورج المركز الثامن في لائحة الترتيب وذلك برصيد 45 نقطة.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت بينهما في منافسات الذهاب من المسابقة قد انتهت بفوز عريض لصالح بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق فرايبورج.

وبالسطور القادمة، نتعرف على موعد مباراة البايرن ضد فريق فرايبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس ألمانيا؟

ستقام مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج يوم السبت الموافق 20 من شهر يونيو الجاري لعام 2020 بملعب "آليانز آرينا".

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرايبورج؟

ستنُذاع المباراة على قناة "بي إن سبورت 2 إتش دي الفرنسية" والتابعة لقنوات "بي إن سبورت" المالكة لحقوق الدوري الألماني لكرة القدم في الشرق الأوسط.

أما بالنسبة لمتابعي النسخة العربية من جول، فسيكون بإمكانهم متابعة البث المباشرة لمباراة بايرن ميونخ أمام فرايبورج كتابياً، حيث سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة كاملة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونيخ - فرايبورج أليانز أرينا السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5