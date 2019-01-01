كأس السوبر الألماني 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب وسجل الفائزين

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الألماني 2019 بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب، تاريخ المسابقة وأهم أرقامها

أبانوب صفوت

من المقرر أن يُفتتح الموسم الكروي الجديد في ألمانيا بمباراة السوبر التي ستجمع بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونح، والتي ستُلعب يوم غد السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً الموافق 2 ذو الحجة 1440، وستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك مما يمنح الغواصات الصفراء الأفضلية للتتويج باللقب.

تمكن البافاري من الفوز بالثنائية المحلية في موسمه الأول مع الكرواتي "نيكو كوفاتش" بعد أن تُوج بالدوري الألماني في الجولة الأخيرة من الموسم على الرغم أنه كان متأخراً خلف دورتموند أغلب فترات الموسم ولكنه تمكن من استغلال تعثراته في الأسابيع الأخيرة، كما استطاع تحقيق بطولة الكأس على حساب لايبزيج بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

يشارك دورتموند في كأس السوبر الألماني بصفته وصيف الدوري كما تنص اللوائح بعد أن تمكن بايرن ميونخ من التتويج ببطولتي الدوري والكاس، وسيسعى البي في بي بقيادة مدربه المحنك "فافر" لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق أول لقب له مع دورتموند من أجل تعويض خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، بعد أن كان المرشح الأبرز بسبب انطلاقته القوية.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الألماني 2019 ، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب الذي ستقام عليه المباراة، تاريخ المسابقة وأبطالها السابقين وأكثر منذ لك.

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ما هو موعد مباراة كأس السوبر الألماني 2019؟

ستقام مباراة كأس السوبر الألماني 2019 بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ يوم السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً الموافق 2 ذو الحجة 1440 هجرياً، وسيطلق الحكم "دانيال سيبيرت" صافرة البداية.

موعد مباراة كأس السوبر الألماني 2019:

المباراة الموعد الحكم بروسيا دورتموند - بايرن ميونخ السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً،

2 ذو الحجة 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية دانيال سيبيرت

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الألماني 2019؟ وكيف يمكنني متابعته؟

من المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباراة كأس السوبر الألماني 2019 بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، خاصةً وأنها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وستخصص قناتها الخامسة.

المباراة القنوات الناقلة بروسيا دورتموند - بايرن ميونخ beIN SPORTS HD 5

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يمكنك متابعة اللقاء عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت التي تقدمها الشبكة القطرية، كما أن النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية المباراة كتابياً مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة التغطية المباشرة عبر جول بروسيا دورتموند - بايرن ميونخ اضغط هنا لمتابعة مباراة كأس السوبر الألماني مباشرةً ولحظة بلحظة

ما هو ملعب كأس السوبر الألماني 2019؟

من المنتظر أن تقام مباراة السوبر الألماني 2019 بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك الخاص بدورتموند، وهو ما سيمحنه بعض الأفضلية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص اللقب من بايرن ميونخ بعد أن خسره أمامه في عامي 2016 و2017، ليحقق أول بطولاته مع مدربه فافر، الذي نافس على الدوري في الموسم الماضي حتى النهاية.

يعتبر ملعب سيجنال إيدونا بارك أحد أشهر الملاعب في العالم على الأطلاق، ومعروف بأجواءه الجماهيرية الممتعة بسبب طريقة تشجيع محبي دورتموند لفريقهم وغنائهم لنشيد ليفربول الشهير "لن تسير لوحدك أبداً"، وعُرف مدرجاتهم باسم الموج الأصفر، يقع في مدينة دورتموند في شمال الراين ويُطلق عليه اسم الملعب الفيستفالي أيضاً.

سمي الملعب بهذا الاسم بسبب رعاية مجموعة سيجنال إيدونا له وسيبقى الملعب محتفظاً بهذا الاسم حتى عام 2021، يسع لحوالي 81.264 متفرج ولكن في المباريات الدولية فأنه يسع لجلوس 65.590 متفرج، تم افتتاح الملعب في عام 1974 وتم تجديده أربع مرات وتحديداً في أعوام 1992، 1995، 2002 و2006.

شهد ملعب سيجنال إيدونا بارك استضافة العديد من البطولات الهامة مثل كأس العالم في عام 1974 ومونديال 2006 كما شهد أيضاً إقامة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001 بين ليفربول وألافيس والذي انتهى بنتيجة ملحمية بخمسة أهداف مقابل أربعة لصالح العملاق الإنجليزي.

سجل الأبطال السابقين الفائزين بالسوبر الألماني