موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة ضد بوروسيا دورتموند، في نهائي كأس السوبر الألماني 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب سيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يوم السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 2 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في نهائي كأس السوبر الألماني 2019.

يدخل البافاري هذا اللقاء وهو قادم من خسارة أمام فريق توتنهام الإنجليزي في نهائي بطولة كأس أودي الودية، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما، ثم حسم اللقاء لصالح السبيرز من خلال ركلات الترجيح بنتيجة (5-6)، وتأتي مشاركة بايرن ميونخ في نهائي كأس السوبر الألماني باعتباره بطل الدوري والكأس للموسم المنصرم (2018-19)، بعد أن نجح في التتويج بلقب البوندسليجا للمرة السابعة على التوالي.

أنهى فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي في وصافة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن البطل، وخاض الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري 34 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 23 لقاء، وتعادل في سبع، وتلقى أربع هزائم فقط، ويأتي الأسود والأصفر في المركز السادس ضمن الفرق الأكثر تتويجًا بكأس ألمانيا بخمس ألقاب أخرها عام 2017، بينما يتصدر المشهد العملاق البافاري بـ19 بطولة.

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ استاد سيجنال إيدونا بارك السبت 3 أغسطس 2019،

2 ذو الحجة 1440،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

سيفتقد بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني الثنائي سيرجي جنابري وكينجسلي كومان بعد تعرض الأول لإصابة خلال مباراة فريقه أمام فنربخشة بكأس أودي، والثاني خلال لقاء توتنهام في نفس البطولة، وسيكون باقي الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب نيكو كوفاتش جاهزة لخوض هذه المواجهة.

The #AudiCup final against @SpursOfficial was certainly a captivating match 👀 pic.twitter.com/0MmhFYyiwi — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 1, 2019

سيبدأ المدرب بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيتواجد نوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي ألابا وهوميلز وبواتينج كيميتش، أما وسط الميدان فسيتكون من الثلاثي توليسو، ألكانتارا، يوهانسون، وفي الأمام سيتواجد ليفاندوفسكي وأليكساندر نولنبرجر ويان فيات آرب.

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

دافيد ألابا - نيكلاس زوله - جيروم بواتينج - جوشوا كيميتش

كورينتين توليسو - تياجو ألكانتارا - ريان يوهانسون

أليكساندر نولنبرجر - روبرت ليفاندوفسكي - يان فيات آرب

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

لا يوجد غيابات في صفوف فريق بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة بايرن ميونخ وجميع الأسماء متاحة أمام المدرب لوشين فافري.

سيبدأ المدرب السويسري بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها، وسيدخل عمر توبراك وماتس هوملز في قلب الدفاع، وسيقود هجوم بوروسيا دورتموند في هذا اللقاء باكو ألكاثير ومن خلفه الثلاثي ماركو رويس، ماريو جوتزه، جادون سانشو.

التشكيل | 4-2-3-1