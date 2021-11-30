موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي باريس سان جيرمان نادي نيس على ملعبه حديقة الأمراء في الجولة 16 من الدوري الفرنسي 2021-2022.

باريس سان جيرمان قادم من فوز على سانت إيتيان بثلاثة أهدافٍ لهدف، عمق به صدارته في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.

أما نادي نيس فقد خسر في المباراة السابقة من ميتز بهدفٍ دون رد، وتراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس هو غدًا الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق الدوري الفرنسي، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس على قناة beIN SPORTS HD 4.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - نيس الأربعاء 1 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يغيب عن نادي باريس سان جيرمان نيمار ودراكسلر للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

خوان بيرنات - سيرخيو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي

إدريسا جايي - دانيلو بيريرا - لياندرو باريديس

كيليان مبابي - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا

التشكيل المتوقع لنيس

يغيب عن نادي نيس يوسف عطال وروبسون بامبو وجويساند، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جاليتير على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

ميلفين بارد - دانتي - جيان كلير توديبو - جوردان لوتومبا

جاستن كلويفرت - بابلو روساريو - ماريو ليمينا - كالفين ستينجس

أمين جويري - أندي ديلور