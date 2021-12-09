موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2022 والقنوات الناقلة

تشهد الجولة 18 من منافسات الدوري الفرنسي قمة نارية على ملعب "حديقة الأمراء" متمثلة في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو.

باريس سان جيرمان يدخل المباراة بعد تعادلين مخيبين في آخر مباراتين من الدوري الفرنسي أمام نيس ثم لانس.

لكن رغم التعادلين، إلا أن باريس سان جيرمان احتفظ بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن رين الوصيف.

أما موناكو، الذي حقق الفوز على ميتز في الجولة الماضية، يتطلع إلى تخطى باريس سان جيرمان، من أجل الاقتراب من مراكز المربع الذهبي.

ويحتل موناكو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، جمعها من سبع انتصارات وخمسة تعادلات وخمس هزائم.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو هو يوم الأحد 12 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق الدوري الفرنسي، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو على قناة beIN SPORTS HD 4.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - موناكو الأحد 12 ديسمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يغيب عن نادي باريس سان جيرمان نيمار ودراكسلر للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

نونو مينديش -عبده ديالو - ماركينيوس - أشرف حكيمي

ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - أندير هيريرا

كيليان مبابي - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا

التشكيل المتوقع لموناكو

من المتوقع أن يعتمد المدرب نيكو كوفاتش على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

ألكسندر نوبل

جبريل سيديبي - أكسيل ديساسي - جييرمو ماريبان - إسماعيل جاكوبس

جيان لوكاس - أوريلين تشواميني

سفيان ديوب - كيفين فولاند - جيلسون مارتنس

مايرون بوادو