موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف نادي لايبزيج الألماني نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب ريد بول أرينا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

جمعت المباراة الأخيرة في دوري الأبطال بين الفريقين في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بنقطة على مانشستر سيتي.

لم يحصل لايبزيج على أي نقطة منذ بداية دوري الأبطال، فقد خسر من السيتي وكلوب بروج قبل خسارة باريس في الجولة الماضية، ليتذيل بذلك المجموعة ويقترب من توديع المسابقة.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج هو يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج على beIN SPORTS 2 PREMIUM.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لايبزيج - باريس سان جيرمان الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 2 PREMIUM ريد بول أرينا

التشكيل المتوقع للايبزيج

يغيب عن نادي لايبزيج ساراتشي وهالستنبرج وكلوسترمان للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جيسي مارش على التشكيل التالي..

🗣️ @yussufyurary on #SGERBL :



"When you don't make the most of your chances up front, you always run the risk of conceding a goal at the other end."



🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/hdz6dCbtAD — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 31, 2021

التشكيل | 3-4-2-1

بيتر جولاتشي

يوشكو جفارديول - ويلي أوربان - محمد سيماكان

أنخيلينيو - كيفن كامبل - كونراد لايمار - نوردي موكيلي

كريستوفر نكونكو - داني أولمو

أندريه سيلفا

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يستمر غياب سيرخيو راموس وماركو فيراتي وباريديس للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

إدريسا جاي - دانيلو بيريرا

نيمار - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي