موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2022-23 وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب حديقة الأمراء، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وموناكو في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2022-2023.

فاز باريس سان جيرمان على ليل في الجولة الماضية بسبعة أهداف لهدف، وواصل تربعه على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، ويطمح لمواصلة الانتصارات لفرض سيطرته على المسابقة.

أما موناكو فخسر المباراة الأخيرة أمام لانس بأربعة أهداف لهدف، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي على أرضه ووسط جماهيره.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو ، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، هو الأحد 28 أغسطس 2022، على ستاد حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو؟

تُنقل فعاليات الدوري الفرنسي الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس وموناكو عبر قناة beIN Sports 2 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - موناكو الاحد 21 أغسطس 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD. حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لنادي موناكو

التشكيل | 4-3-3

ألكساندر نوبل

روبن أجويلار - أكسيل ديساسي - بنوا بدياشيلي - كايو هنريكي

جيان لوكاس - فوفانا - محمد كامارا

كريبان دياتا - وسام بن يدر - بريل إيمبولو

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-1-2

جيانلويجي دوناروما

بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - سيرخيو راموس

نونو مينديش - ماركو فيراتي - فيتينيا - أشرف حكيمي

ليونيل ميسي

نيمار - كيليان مبابي