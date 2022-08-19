موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي 2022-23 وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب بيير ماوري مباراة تجمع بين باريس سان جيرمان وليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي 2022-2023.

فاز باريس سان جيرمان على كليرمون ومونبلييه في الجولتين السابقتين، محرزًا 5 أهداف في شباك كل فريق، ليصعد مباشرةً إلى قمة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

أما نادي ليل فقد فاز بالمباراة الأولى على أوزير وتعادل الثانية مع نانت، ليتواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، هو الأحد 21 أغسطس 2022، على ستاد بيير ماوري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل؟

تُنقل فعاليات الدوري الفرنسي الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس وليل عبر قناة beIN Sports 2 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليل - باريس سان جيرمان الاحد 21 أغسطس 2022،



20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD. بيير ماوري

التشكيل المتوقع لنادي ليل

من المتوقع أن يعتمد المدرب باولو فونسيكا على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

ليو جارديم

تياجو دجالو - ألكساندرو ريبيرو - جوزيه فونتي - حكيم زدادكة

أنجيل جوميس - بنجامين أندريه

جوناثان بامبا - ريمي كابيلا - جوناثان دافيد

محمد بايو

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-1-2

جيانلويجي دوناروما

بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - سيرخيو راموس

نونو مينديش - ماركو فيراتي - فيتينيا - أشرف حكيمي

ليونيل ميسي

نيمار - كيليان مبابي