موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يلتقي باريس سان جيرمان مع أتالانتا على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يكون نظام أدوار خروج المغلوب في البطولة القارية الأغلى مختلفًا عما كان عليه في السنوات الماضية، حيث تقام المباريات على ملاعب محايدة لا بنظام الذهاب والإياب.

أتالانتا هو المفاجأة السارة للدوري الإيطالي في آخر موسمين، وكادت كتيبة جاسبريني أن تنافس على اللقب لولا السقوط في بعض المباريات، إلى جانب الوصول إلى دور متقدم كهذا على صعيد الأبطال.

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بينما يظل الحلم الأكبر لباريس سان جيرمان هو تحقيق لقب دوري الأبطال، فبعدما تمكن النادي الباريسي من تحقيق الثلاثية المحلية، يضع عينه حاليًا نصب اللقب القاري الحلم.

مشاركات بي آس جي السابقة في دوري الأبطال لم تكلل بالنجاح والدور ربع النهائي كان أفضل دور وصلوا له، الآن الفرصة مواتية للوصول إلى نصف النهائي ومعانقة اللقب خصوصًا مع نظام البطولة الحالي الاستثنائي.

الجدير بالذكر هنا أن الفائز من هذه المباراة سوف يلتقي مع الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في نصف النهائي.

الآن نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا؟

ستقام مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا مساء الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020، 22 ذو الحجة 1441، على ملعب دا لوز بلشبونة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا؟

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، لكن لم تتحدد بعد رقم القناة التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - أتالانتا دا لوز الأربعاء 12 أغسطس 2020،

22 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD

ما هو التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان؟

يغيب عن باريس سان جيرمان في مباراة أتالنتا كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة في نهائي كأس فرنسا ضد سانت إتيان، كذلك سيغيب كيهرير للإصابة أيضًا.

سبدأ المدرب توماس توخيل بداجبا وماركينيوس وكيمبيمبي وبيرنات في الدفاع، دي ماريا وفيراتي وجايي ودراكسلر في الوسط، ونيمار وإيكاردي في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2

كيلور نافاس

خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - كولين داجبا

يوليان دراكسلر - إدريسا جايي - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا

نيمار - ماورو إيكاردي

ما هو التشكيل المتوقع لأتالانتا؟

يغيب عن أتالانتا يوزيب إيليتشيتش بسبب مشاكل أسرية، والحارس جوليني بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام باريس سان جيرمان.

سيتواجد روسي في حراسة المرمى، ديمسيتي وكالدارا وشوتالو في الدفاع، هاتيبور ودي رون وفريلير وجونسينس في الوسط، وفي الهجوم جوميز وزاباتا وخلفهما مالينوفسكي.