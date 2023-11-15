تعرف على موعد مباراة إنجلترا ومالطة في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة محسومة سلفًا على الورق لصالح منتخب إنجلترا ستكون حين يلتقي رجال المدرب جاريث ساوثجيت بمالطة في تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 على ملعب ويمبلي.

إنجلترا تحتل صدارة مجموعتها برصيد 16 نقطة، بينما تتذيل مالطة مجموعتها دون رصيد من النقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إنجلترا ومالطة في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للإنجليز..

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جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إنجلترا ومالطة في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة إنجلترا ومالطة في تصفيات يورو 2024 هو يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب وبمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إنجلترا ومالطة في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة إنجلترا ومالطة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنجلترا - مالطة الجمعة 17 نوفمبر 2023

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 ويمبلي

التشكيل المتوقع لإنجلترا

من المتوقع أن يدخل المدرب جاريث ساوثجيت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

سام جونستون

كيران تريبيير - فيكايو توموري - مارك جويهي.- ريكو ليويس

ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس - جارود بوين - كونور جالاجير

ماركوس راشفورد - أولي واتكينس