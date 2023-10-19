تعرف على موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الملكي في استمرار التربع على الصدارة منذ البداية وحتى نهاية الدور الأول من الدوري، ولذلك يسيرون بخطى ثابتة نحو هذا الأمر.

يواجهون إشبيلية المترنح بعد فترة وجيزة من إقالة مدربه السابق خوسيه لويس مندليبيار، وتعيين دييجو ألونسو خلفًا له.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، ستجدها على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إشبيلية - ريال مدريد السبت 21 أكتوبر 2023

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 رامون سانشيز بيثخوان عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لإشبيلية

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو ألونسو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

أورجان نايلاند

أدريا بيدروسا - لويك بادي - سيرجيو راموس - خيسوس نافاس

جبريل سو - إيفان راكيتيتش

لوكاس أوكاكبوس - دودي لوكيباكيو - سوسو - يوسف النصيري

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - داني كارباخال

أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - تونس كروس - جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور - خوسيلو