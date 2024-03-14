موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يختتم ريال مدريد مبارياته قبل التوقف الدولي حينما يحل ضيفًا على أوساسونا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني 2023-2024.

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وسحق سيلتا فيجو برباعية في الجولة الماضية.

وكان الملكي قد انتصر في لقاء الدور الأول على أوساسونا برباعية نظيفة، ويرغب في تحقيق الفوز لوضع الضغط على جيرونا قبل مباراته مع خيتافي، وبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، في الجولة 29 من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة أوساسونا و ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد، في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، هو السبت 16 مارس 2024، على ملعب آل سادار.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة أوساسونا وريال مدريد على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أوساسونا - ريال مدريد السبت 16 مارس 2024،

18:15 مصر، 17:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 آل سادار

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024

يستمر غياب جود بيلينجهام بعد تعرضه للإيقاف لمباراتين.