موعد مباراة ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
MP_Adri Embarba_Almeria vs Jude Bellingham_Real Madrid(C)Getty Images
ألميريا vs ريال مدريدألميرياريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

تعرف على موعد مباراة ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "ألعاب البحر المتوسط" مباراة ألميريا وريال مدريد في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

ريال مدريد يطمح لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين لكل من رودريجو جويس وجود بيلينجهام.

بينما يطمح ألميريا لإزالة آثار الهزيمة 2-0 في الجولة الافتتاحية على الملعب ذاته أمام جاره الأندلسي قادش وبنفس النتيجة 2-0ز

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب "ألعاب البحر المتوسط" معقل النادي الأندلسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2022-23 حصريًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.. وبالتأكيد ستذاع مباراة ألميريا وريال مدريد عبر شاشتها.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
ألميريا - ريال مدريدالسبت 19 أغسطس 2023
20:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1ألعاب البحر المتوسط

التشكيل المتوقع لألميريا

من المتوقع أن يدخل المدرب فيثنتي مورينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى: دييجو مارينو

خط الدفاع: مارك بوبيل - إدجار جونزاليس - سردان بابيتش - سيرجيو أكييمي

خط الوسط: لوكاس روبرتوني - إدريسو بابا

خط الهجوم: سيرخيو أريباس - لارجي رامازاني.- آدري إمباربا - لويس سواريز

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: فران جارسيا - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

خط الوسط: أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو

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